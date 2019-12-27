: Nzonzi'nin yeni adresi şaşırttı!

27.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fatih Terim'in üzerini çizmesinin ardından kendisine yeni kulüp arıyor.



Roma'dan kiralanan deneyimli futbolcunun ismi Torino, Everton ve Lyon ile anılırken ortaya yeni bir iddia atıldı. Nzonzi'nin olası yeni adreslerinden birinin Çin Süper Ligi olabileceği öne sürüldü.



Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan orta saha oyuncusunun bahsi geçen tüm kulüplerle görüştüğü ve önümüzdeki günlerde nihai kararını vereceği ifade edildi.



ÇİN'DE MAAŞ DÜZENLEMESİ



30 yaşındaki tecrübeli isim, sarı kırmızılı ekiple imzaladığı söyleşme kapsamında yıllık 3 milyon 250 bin avro garanti ücret alıyordu. Çin'de ne kadar kazancağı şimdilik soru işareti.



Zira Çin Futbol Federasyonu, 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yabancı kuralını değiştirdi ve yabancı oyunculara verilecek maaş skalasını yeniden düzenledi.



Çin Futbol Federasyonu'nun belirlediği yeni kurallara göre; yabancı oyuncuların maaş üst sınırı ise maksimum 3 milyon avro oldu.

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