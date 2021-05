NYT, Yahudi lobisi AIPAC'in ABD'li Kongre üyelerine baskı yaptığını yazdı

NEW ABD'de 28 senatörün, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulunmasının da etkisiyle İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) Yahudi asıllı vekilleri İsrail'in yanında tutmak için gizlice harekete geçtiği iddia edildi.