NYT: Sokaklarda Filistinlilere saldıran İsrailli çeteler Whatsapp üzerinden organize oldu
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NYT: Sokaklarda Filistinlilere saldıran İsrailli çeteler Whatsapp üzerinden organize oldu

NYT: Sokaklarda Filistinlilere saldıran İsrailli çeteler Whatsapp üzerinden organize oldu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW İsrail'de Filistinlilere yönelik artan sokak saldırılarının, sosyal paylaşım platformu Facebook'a ait iletişim uygulaması Whatsapp üzerinde oluşturulan gruplar tarafından organize edildiği belirtildi.

NEW İsrail'de Filistinlilere yönelik artan sokak saldırılarının, sosyal paylaşım platformu Facebook'a ait iletişim uygulaması Whatsapp üzerinde oluşturulan gruplar tarafından organize edildiği belirtildi.

New York Times'ta yer alan habere göre, İsrailli aşırılık yanlısı Yahudiler, Whatsapp üzerinde 100'ün üzerinde yeni grup oluşturarak Filistinlilere saldırdı.

New York Times ile yalan haberleri inceleyen İsrail'deki gözlemci grup FakeReporter'un birlikte yaptığı incelemede, ülkedeki Filistinlilere karşı artan şiddet eylemlerinin arkasında söz konusu Whatsapp gruplarının olduğu tespit edildi.

"Araplara ölüm", "Yahudi muhafızların intikamı" şeklinde sloganların paylaşıldığı ilgili gruplarda, Filistinlilere karşı beraber eyleme geçme çağrıları ile yüzlerce Yahudi aşırılık yanlısı şiddet olaylarına katıldı.

FakeReporter yetkilileri, söz konusu grupları İsrail polisine bildirdi ancak polis ilk günlerde herhangi bir önlem alma girişiminde bulunmadı, daha sonra artan şiddeti önlemek için harekete geçti.

Haberde ayrıca, İsrailli çete gruplarının "intikam birlikleri" adı altında ayrıca Telegram uygulaması üzerinden de Filistinlilere yönelik şiddet ve saldırı için 20 kadar grup oluşturduğu, bu gruplarda molotofkokteyli ve patlayıcı madde yapımı ile Filistinlilerin iş yeri bilgilerinin de paylaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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