NYT: "Rusya'dan Militanlara ABD Askerlerini Öldürmeleri İçin Ödül" Taleban militanlarıyla, Afganistan'daki Amerikalı ve diğer NATO askerlerini öldürmeleri karşılığında gizlice ödül teklif edildiği yönündeki iddialar gündemde.

Taleban militanlarıyla, Afganistan'daki Amerikalı ve diğer NATO askerlerini öldürmeleri karşılığında gizlice ödül teklif edildiği yönündeki iddialar gündemde. Amerika Başkanı bu konuda bilgilendirilmediğini savundu, Joe Biden sert tepki gösterdi..Gelişmeleri Serhan Akif Akyıldız aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com