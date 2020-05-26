NYT: Libya'da Hafter ile masaya oturan paralı askerler ücrette anlaşamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NYT: Libya'da Hafter ile masaya oturan paralı askerler ücrette anlaşamadı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter safında savaşmak ve Akdeniz'den Türkiye'nin gönderdiği silahların ulaşmasını önlemek için Libya'ya gelen 20 paralı asker, Hafter ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu Libya'da 4 gün kalarak Malta'ya gittiği açıklandı.

NYT: Libya'da Hafter ile masaya oturan paralı askerler ücrette anlaşamadı
26.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:13

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter safında savaşmak ve Akdeniz'den Türkiye'nin gönderdiği silahların ulaşmasını önlemek için Libya'ya gelen 20 paralı asker, Hafter ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu Libya'da 4 gün kalarak Malta'ya gittiği açıklandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ardı ardına aldığı darbeler nedeniyle bir çok ülkeden paralı militan toplamaya başladı. ABD medyasından New York Times (NYT) gazetesinin Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayandırdığı haberinde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter safında savaşmak ve Akdeniz'den Türkiye'nin gönderdiği silahların ulaşmasını engellemek üzere ülkeye gelen 20 paralı askerin, Hafter ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu Libya'da 4 gün kalarak Malta'ya gittiği aktarıldı.

ASKERLERE 80 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

NYT'nin haberinde, 4 ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiği ve askerlerin görevinin Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemek olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, askerlerin 11'inin Güney Afrika, 5'inin İngiltere, 2'sinin Avustralya ve birinin de ABD vatandaşı ve birinin de eğitimli pilot olduğu belirtildi. NYT haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Libyalı komutanla anlaşamayan paralı askerler, çekilerek Malta'ya gitmeye karar verdiler. Ancak 2 Temmuz gecesi Bingazi'den ayrılmak istedikleri sırada, botlarından birinde sorun çıktı. 20 asker de bunun üzerine tek bir bota binerek Malta'ya gitti."


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti Haber
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti Haber
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu Haber
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Haber
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler Haber
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, 'katil' sloganıyla protesto edildi
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur İrem Derici Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: NYT: Libya'da Hafter ile masaya oturan paralı askerler ücrette anlaşamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:16:50. #1.15#
title