NYT: Haiti yönetimi ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti
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NYT: Haiti yönetimi ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti

NYT: Haiti yönetimi ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede devam eden kargaşa üzerine Haiti yönetiminin ABD'den asker talep ettiği öne sürüldü.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede devam eden kargaşa üzerine Haiti yönetiminin ABD'den asker talep ettiği öne sürüldü.

New York Times'ta yer alan haberde, Haiti hükümet yetkililerinin, Haiti limanını, havaalanını, akaryakıt stoklarını ve diğer önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtildi.

Haberde, Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre'nin, talebin ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'ye yardım sözü vermeleri nedeniyle yapıldığını söylediği aktarıldı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise hastaneye kaldırılmıştı.

Moise'nin uğradığı suikastın ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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