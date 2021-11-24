NYT: ABD, İran nükleer tesislerine yönelik saldırıların verimsiz olduğu konusunda İsrail'i uyardı

ABD'nin, İran nükleer tesislerine yönelik saldırıların verimsiz olacağı ve Tahran'ı uranyumu daha hızlı zenginleştirebilecek yeni programlara teşvik edebileceği konusunda İsrail'i uyardığı belirtildi.

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'li üst düzey yetkililerin, İsrailli mevkidaşlarına, İran'ın nükleer ve füze tesislerine yönelik saldırıların mevcut programı daha da hızlandırarak yeniden inşasına neden olacağını söylediği kaydedildi.

Haber de, Amerikalı yetkililerin İran'a yönelik saldırıların taktiksel olarak tatmin edici olabileceği ancak nihayetinde ters tepeceği konusunda İsraillileri uyardıkları bildirildi.

ABD tarafının ayrıca, saldırıların, 29 Kasım'da yapılacak önemli nükleer müzakereler öncesinde İran ile Batı arasındaki gerilimi tırmandıracağı ve 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çabalarını felce uğratacağı endişesini dile getirdiği ifade edildi.

Haber de, İsrailli yetkililerin ise bu konuda geri adım atmaya niyetlerinin olmadığını belirterek, uyarıları reddettiği aktarıldı.

İsrail'in son 20 ayda İran nükleer tesislerinde 4 patlamaya neden olduğu ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye suikast düzenlediğine dikkat çekilen haber de, İsrail saldırılarının, nükleer yakıt üreten İran santrifüjlerini imha etmeyi ve Tahran'ın olası bir bomba inşa etme planlarını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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