Nyiragongo Yanardağı'nın bulunduğu bölgede dün 119 deprem meydana geldi
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Nyiragongo Yanardağı'nın bulunduğu bölgede dün 119 deprem meydana geldi

Nyiragongo Yanardağı'nın bulunduğu bölgede dün 119 deprem meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Goma Volkan Gözlemevi (OVG), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından dün bölgede 119 deprem meydana geldiğini aktardı.

Goma Volkan Gözlemevi (OVG), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından dün bölgede 119 deprem meydana geldiğini aktardı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bulunan 3 bin 470 yüksekliğindeki Nyiragongo Yanardağı geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde patlamış, şu ana kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Goma Volkan Gözlemevi (OVG) tarafından yapılan açıklamada, dün Gomo'da 119 deprem meydana geldiği aktarıldı. OVG Bilimsel Araştırma Başkanı Kasereka Mahinda, depremlerin ölçeğinin giderek azaldığını belirterek, depremlerin yine de hasara neden olabileceği uyarısında bulundu. Volkanın aktif olduğunu ve belki de bir patlamaya hazırlandığını gösteren magmanın volkan içindeki hareketinden kaynaklanan magmatik depremlere değinen Mahinda, bu depremlerin magmatik depremler olmadığını belirtti.

Öte yandan Nyiragongo Yanardağı'nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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