Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi
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Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi

Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Nwakaeme ve Bakasetas, imza attıkları goller ve asistlerle Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında en iyi hücum ikilisi oldu.

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Nwakaeme ve Bakasetas, imza attıkları goller ve asistlerle Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında en iyi hücum ikilisi oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. Sezona 3'te 3 yaparak 9 puanla averajla liderlik koltuğuna oturarak başlayan bordo-mavililerde ileri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı.

Süper Lig'in 3 haftalık dilimi geride kalırken Nwakaeme ve Bakasetas, performanslarıyla en iyi hücum ikilisi koltuğunda ise ilk sırada yer aldı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı. Bu iki oyuncuyu Antalyaspor'dan Haji Wright 3 golle, Fredy 1 golle takip etti. Hatayspor'dan Saba Lobjanidze 3 gol, 1 asist ile Adama Traore 1 gol ve 1 asist ile oynadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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