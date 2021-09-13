Nwakaeme seriye bağladı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, gol serisine devam ediyor. Bordo-mavili takımla en iyi sezon başlangıcına imza atan Nijeryalı oyuncu, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, 2-0 yenik sürdürdüğü maçtan yeni transferi Cornelius ve Nwakaeme'nin attığı gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin bu sezonki performansı ise dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinin Süper Lig'de Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında birer gol atan oyuncu ilk 4 haftayı boş geçmedi. Seri şekilde gollerine devam eden Nwakaeme bu sezon bordo-mavililerin elde ettiği 10 puana direkt katkı sağladı. 4 sezonda 117 karşılaşmada 37 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Bu sefer boş geçmedi

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Nwakaeme, gollerine Galatasaray karşısında da devam etti. Takımının 2. golüne imza atan oyuncu 4 golle bordo-mavililerde en golcü oyuncu oldu.

İstanbul'un 3 büyüklerine karşı bu sezonki ilk müsabakasını Galatasaray'a karşı evinde oynayan Trabzonspor'da Nwakaeme bu sefer 3 büyüklerin kalesini boş geçmedi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'un 3 büyüklerine karşı gol atma başarısı gösteremeyen oyuncu 1 Eylül 2018'de bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atmıştı. Söz konusu dönemin ardından Nijeryalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma karşı gol sayısını 3'e çıkardı. Bordo-mavili forma ile Beşiktaş kalesine 2 gol atan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı ise golü bulunmuyor. - TRABZON

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