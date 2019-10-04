04.10.2019 03:05

Nwakaeme: "Hocamız farklı bir formasyon denedi"

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme:

"Kafamızı kaldırıp tekrar çalışmaya devam edeceğiz"

TRABZON - Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Basel maçında farklı bir formasyon denediğini belirterek, iki takım için güzel bir maç olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anthony Nwakaeme, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını dile getirerek, "İki takım için güzel bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. İyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün farklı bir formasyon denedik. Oynayan arkadaşlarımız iyi bir mücadele ortaya koydular. Bugün hocamız farklı bir formasyon denedi. Şans bulan arkadaşlarımız gayet iyi bir iş ortaya koydular. Ama maalesef istediğimiz bir şekilde ilk gölü yiyen taraf olduk. Daha sonra gollerde bulduk ama bizim en çok üzen taraf bizi galibiyete getirecek olan golden sonra hemen gol yememiz oldu. Dolayısıyla biz kafamızı kaldırıp tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Mücadele ederek devam etmemiz gerekir" dedi.

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansını değerlendiren Nwakaeme, "Basel ve Getafe'nin ilk iki sırada olması nedeniyle şansları biraz daha yüksek olabilir ama ben bütün takımlar için eşit miktarda şans olduğunu düşünüyorum. Eşit şanslar olduğunu düşünüyorum. Oynayacak çok daha maçımız var. Kendi aralarında da maç oynayacaklar. Dolayısıyla mutlaka puan kaybedecekler. Bundan da faydalanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA