NVIDIA şirketi Doom Eternal'a RTX özelliğini getireceğini duyurdu
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NVIDIA şirketi Doom Eternal'a RTX özelliğini getireceğini duyurdu

NVIDIA şirketi Doom Eternal'a RTX özelliğini getireceğini duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Doom Eternal'a tekrardan göz atmak isteyebilirsiniz

id Software tarafından geliştirilen, yayıncılığını 'nın üstlendiği 2020 yılının en sevilen birincil şahıs aksiyon oyunu Doom Eternal'a RTX teknolojisi geliyor. NVIDIA şirketinin açıklamasına göre getirilecek güncelleme ile oyun hem Ray-Tracing hem de DLSS özelliklerini barındıracak.

Haziran ayı içerisinde getirilmesi planlanan RTX güncellemesi oyunu daha önce oynayıp bitirenler için tekrar cazip hale getirebilir. Oyun şuanda PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S-X, Nintendo ve PC olmak üzere tüm platformlarda yer alıyor.

NVIDIA, Doom Eternal'ın RTX modu açıkken nasıl göründüğüne dair bir oynanış videosu da yayınladı. Görselliği ile ön plana çıkan, oyunculara bitmek bilmeyen bir aksiyon deneyimi sunan Doom Eternal için RTX teknolojisi oyundan alınan zevki üst seviyeye taşıyabilir. 4K seçeneği ve 3080 Ti ekran kartı başlığı altında paylaşılan video Doom severleri heyecanlandırdı.

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Kaynak: Playerbros

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