NVIDIA, RTX Serisine Gelecek Olan SUPER Modellerinin Fiyatını Açıkladı

NVIDIA, uzun zamandır lafı dolaşan SUPER ekran kartlarını içeren yenilenmiş Turing programında fiyatları ve SKU'yu (Ürün Çeşit Sayısı) doğruladı. AMD'nin Navi'yle ipleri tamamen eline almaması için geliştirilen SUPER serisi, 2 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Işın izleme teknolojisine en ucuz ve en güçlü giriş yapan ekran kartları oldukları için RTX 2060 ve RTX 2080 Ti şimdilik piyasada kalmaya devam edecek. Bununla birlikte RTX 2070 ve RTX 2080'in yerini de 2070 SUPER ve 2080 SUPER modelleri alacak. Artı olarak AMD'nin RX 5700'ü ile boy ölçüşmesi için RTX 2060 piyasaya sürülecek. (AMD RX 5700 = 379 dolar – RTX 2060 SUPER = 399 dolar)

RTX 2070 SUPER, AMD'nin gelmekte olan RX 5700 XT'sinden daha yüksek fiyata sahip olacak (2070 SUPER = 499 dolar – RX 5700 XT = 449 dolar), bu da daha yüksek bir performans anlamına gelebilir. AMD'nin RX 5700 XT'si, benchmark testlerinde normal RTX 2070'i 'tokatlıyor' diyebiliriz. RTX 2080 SUPER'de normal modele nazaran daha yüksek performans sağlayacak ve daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacak.