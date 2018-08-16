Nvidia Quadro Rtx, Dünyanın İlk Işın İzleme Gpu'su Duyuruldu

Nvidia, Turing mimarisini ve GPU'ları özel ışın izleme donanımıyla tanıttı.



Nvidia, yeni Turing mimarisini ve onu kullanan ilk GPU'ların detaylarını açıkladı. Nvidia Quadro RTX, Dünyanın ilk Işın İzleme GPU'su Duyuruldu.

Bu yılın başlarında NVIDIA, gelişmiş ışın izleme özellikleri için destek içeren yeni bir dizi "RTX" özelliğini duyurdu ve ışığın gerçek dünyada çalışmasını simüle eden bir grafik tekniği geliştirdi. Yeni nesil hiper-gerçekçi grafikler kullanması bekleniyor ama küçük bir sorun vardı: henüz yeni şeyleri desteklemek için hiç kimse donanım üretmedi.

Nvidia, yeni Turing tabanlı Quadro RTX'i "dünyanın ilk ışın izleme GPU'su" olarak nitelendiriyor. Ayrıca 2006 yılında şirket CUDA'yı tanıttığından bu yana en büyük sıçrama olduğunu iddia ediyor.

Quadro RTX ürünleri, yüksek kaliteli profesyonel kullanım için tasarlanmıştır – amiral gemisi Quadro RTX 8000, yılın sonuna doğru 10.000 $ 'a mal olacak. Bu fiyatla 48 GB'lık yeni GDDR6 bellek, 4.608 CUDA çekirdekli ve 576 Tensor çekirdekli bir GPU sahibi olacaksınız. Nvidia, Işın izleme yeteneklerini saniyede 10 gigaray ile saat 16 teraflop'ta daha genel bir performansla izliyor. GPU'lar, Nvidia'nın NVLink arabirimini birden çok kartın takılması için kullanacak ve aynı zamanda, VR kulaklıklarını tek bir USB-C kablosu üzerinden çalıştırabilen yeni VirtualLink standardını da destekleyecek.

NVIDIA, dördüncü çeyrekte olması gereken teknolojiyle birlikte üç grafik kartı duyurdu. Quadro RTX 5000, 6000 ve 8000, 8000 adet 48GB RAM paketlemenin en üstünde, sırasıyla 2,300 dolar, 6,300 dolar ve 10,000 dolarlık satış fiyatıyla çıkacak.

Nvidia, günümüzün bilgisayar grafikleri profesyonellerini hedefleyen bir konferans olan SIGGRAPH'da bu duyuruları gerçekleştirdi. Ancak önümüzdeki hafta Gamescom ve Nvidia'nın tüketici odaklı GeForce oyun GPU'larının yeni neslinde duyurular yapması bekleniyor.

NVIDIA, Turing

https://www.teknotalk.com/nvidia-quadro-rtx-dunyanin-ilk-isin-izleme-gpusu-duyuruldu-64996/