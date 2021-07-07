NVIDIA GeForce RTX 30 Dizüstü Bilgisayar GPU'ları 2022 Başında Süper Yenileme Alacak
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NVIDIA GeForce RTX 30 Dizüstü Bilgisayar GPU'ları 2022 Başında Süper Yenileme Alacak

NVIDIA GeForce RTX 30 Dizüstü Bilgisayar GPU'ları 2022 Başında Süper Yenileme Alacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

NVIDIA'nın GeForce RTX 30 Dizüstü Bilgisayar ekran kartları için SUPER bir yenileme planladığı iddia ediliyor, Twitter üzerinden Greymon55 isimli bir kullanıcı bunu (Videocardz aracılığıyla) bildirdi.

NVIDIA'nın GeForce RTX 30 Dizüstü Bilgisayar ekran kartları için SUPER bir yenileme planladığı iddia ediliyor, Twitter üzerinden Greymon55 isimli bir kullanıcı bunu (Videocardz aracılığıyla) bildirdi. Sızıntıya göre, NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER serisinin 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu da CES 2022 civarında olası bir duyuruya işaret ediyor.

NVIDIA GeForce RTX 30

Sızıntı, özellikle SÜPER yenilemeyi alacak olanın GeForce RTX 30 Dizüstü Bilgisayar GPU'ları olduğunu belirtiyor. Şu anda görünürde masaüstü 'SÜPER' bir yenileme yok, ancak NVIDIA'yı asla tanımadığınız için masaüstü için GeForce RTX 30 SUPER Yenilemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de inkar edemeyiz.

Dizüstü bilgisayar serisine gelince, Lenovo'dan Reddit'te yayınlanan ve iki SÜPER parça, NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER (16 GB GDDR6) ve GeForce RTX 3070 SUPER (8 GB GDDR6) GPU'ları listeleyen önceki bir sızıntı vardı.

Bu GPU'lar daha önce Tiger Lake tabanlı dizüstü bilgisayarlar için listelenmişti, ancak satıcılar 2022'de Tiger Lake'i tekrar yenilemek istemedikçe, gelecek yıl piyasaya sürülen SÜPER bir ürün serisinin Intel'in Alder Lake-P dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte sunulmasını bekleyebiliriz ki bu aynı şekilde beklenen bir karar olacaktır.

Platform, tasarım maliyetlerinden tasarruf sağlar, ancak aynı zamanda, yalnızca mütevazı bir GPU yükseltmesi ile bir yıl sonra 2021'den itibaren teknolojiyi kullanacağınız anlamına gelir.

Kaynak: Turkmmo

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