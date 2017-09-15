Nvıdıa Geforce Gtx 1070 Ti Geliyor!

NVIDIA, tazelediği yeni bir GeForce GTX 1070 grafik kartı ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. GTX 1070 Ti olarak anılan ürünün, piyasadaki GTX 1070 ile GTX 1080 modelinin 11 Gbps performansı arasında bir yerde konumlanacağı tahmin edilirken GDDR5X bellek ile gelmesi bekleniyor.



NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti beklenen teknik özellikler



Pascal GP104 GPU tabanlı gelecek ürün 2,048 civarında CUDA çekirdeğinin yanı sıra 9 Gbps GDDR5 veya 10 Gps GDDR5X bellekle gelmesi bekleniyor. Haliyle çekirdek ve GPU Boost saat hızları da biraz daha yükselmiş olacak.







NVIA"nın bu yeni kartla gerçekleştirmek istediğinin, daha düşük güç tüketimiyle AMD Radeon RX Vega 560"tan daha iyi performans sunmak olduğu ifade ediliyor. Masaüstü GTX 1070 ve GTX 1080 arasında yüzde 20"lik performans farkı bulunurken, yeni GTX 1070 modelinin bu ikili arasındaki fiyat-performans denkleminin tam ortasını bulacağı da tahminler arasında.



Tazelenecek olan NVIDIA GeForce GTX 1070 modeli için beklenen çıkış tarihi ise bu yılın sonları.