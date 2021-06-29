NVIDIA, Doom Eternal için Raytracing ve DLSS 2.0 Desteği Ekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NVIDIA, Doom Eternal için Raytracing ve DLSS 2.0 Desteği Ekliyor

NVIDIA, Doom Eternal için Raytracing ve DLSS 2.0 Desteği Ekliyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

NVIDIA, Doom Eternal için RTX ve DLSS 2.0 desteğini kullanıma sundu.

NVIDIA, için RTX ve DLSS 2.0 desteğini kullanıma sundu. RTX daha çok kozmetik bir yükseltme olsa da, DLSS 2.0 temelde ücretsiz olarak daha fazla fps - RTX sahiplerinin bugünlerde indirebileceği bir şey. Kalite ön ayarında, hiçbir ödün vermeksizin kartınızdan kelimenin tam anlamıyla daha fazla performans elde edersiniz - bu, RTX GPU'lar söz konusu olduğunda sahip olunması gereken inanılmaz bir özelliktir.

Doom Eternal

NVIDIA yaptığı duyuruda:

"Şu anda mevcut olan bu yeni RTX yükseltmesi, NVIDIA DLSS'nin sağladığı yüksek kare hızları ve DOOM Slayer'ın kampanyasını zenginleştiren muhteşem ışın izlemeli yansımalar ile GeForce oyuncularına benzersiz bir DOOM Eternal deneyimi sunuyor. Düşmanlar ve manzara doğru bir şekilde yansıtılacak ve oyuncular, DOOM Eternal'ın ödüllü oynanışını daha da iyileştiren ve ışın izleme ile sağlanan artan dinamizm ile onları büyüleyen üstün bir görüntü kalitesi seviyesi yaşayacaklar." dedi.

Önce ışın izleme desteğiyle başlayalım. Bununla, birçok farklı ortamda bazı güzel ve ayrıntılı yansımalar ve ayrıca bazı ambiyans/kapalılık değişiklikleri elde edersiniz. Sahip olmak harika bir özellik olsa da, öldürücü özellik DLSS 2.0 desteği olmaya devam ediyor.

DLSS 2.0, NVIDIA RTX GPU'lar için en iyi uygulama olarak hızla şekilleniyor ve daha fazla oyun için destek eklendikçe, RTX 2000 serisi gibi eski GPU'lara yeni bir soluk getirebilir.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Kocadağ Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NVIDIA, Doom Eternal için Raytracing ve DLSS 2.0 Desteği Ekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:32:47. #1.15#

title