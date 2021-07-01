NVIDIA, DLSS İçin Ultra Kalite Modu Ekleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NVIDIA, DLSS İçin Ultra Kalite Modu Ekleyecek

NVIDIA, DLSS İçin Ultra Kalite Modu Ekleyecek
Turkmmo - Haberler | Gamegar

NVIDIA DLSS teknolojisi için yeni "Ultra Kalite" modu, UE5 belgelerinde yer tutucu olarak keşfedildi.

NVIDIA DLSS teknolojisi için yeni "Ultra Kalite" modu, UE5 belgelerinde yer tutucu olarak keşfedildi. Dipnotlara göre, son kullanıcılar tarafından henüz kullanılamayacak, bu da modun hala geliştirme aşamasında olduğu anlamına geliyor. Teknolojiyi destekleyen oyunlarda şu anda mevcut olan en iyi ayar, oyunu doğal çözünürlüğün yüzde 66.6'sında işleyen "Kalite" moduydu.

  • DLSS Modları

Ultra Kalite, muhtemelen zaten tam olarak böyle bir isim taşıyan bir ayar sunan AMD'nin FidelityFX Süper Çözünürlüğüne bir cevap olacak. Bu FSR modunda oyun yüzde 77 çözünürlükte işleniyor ve bu, her iki teknoloji yan yana karşılaştırılırsa teorik olarak FSR'ye bir üstünlük sağlayacaktı. Ne yazık ki, FSR piyasaya sürüldüğünden beri tek bir oyun, böyle bir karşılaştırmaya izin verecek her iki süper çözünürlüklü teknoloji için destek almadı.

Ayrıca, motorunda DLSS'in yeni bir sürümünün zaten mevcut olduğu keşfedildi. Şu anda Rainbow Six Siege veya Lego Builder's Journey gibi oyunlarda bulunan en son sürüm DLSS 2.2.6.0. Bu sürüm diğer oyunlara başarıyla aktarıldı ve bazı istenmeyen hataları azaltarak daha iyi bir deneyim sağladığı onaylandı. Çoğu durumda, oyun dizinindeki tek bir dosyayı değiştirerek bu sürüme erişmek mümkün.

Yeni bir 2.2.9.0 sürümü tam olarak test edilmedi, ancak Digital Foundry'den tarafından hızlı bir karşılaştırma paylaşıldı:

  • NVIDIA DLSS 2.1.66.0 vs 2.2.6.0 vs 2.2.9.0

Bakalım NVIDIA'nın yeni güncellemesi oyunlarda nasıl bir fayda sağlayacak?

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Lütfü Türkkan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Burak Elmas Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NVIDIA, DLSS İçin Ultra Kalite Modu Ekleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:36:04. #1.14#

title