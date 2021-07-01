NVIDIA, DLSS İçin Ultra Kalite Modu Ekleyecek

NVIDIA DLSS teknolojisi için yeni "Ultra Kalite" modu, UE5 belgelerinde yer tutucu olarak keşfedildi.

NVIDIA DLSS teknolojisi için yeni "Ultra Kalite" modu, UE5 belgelerinde yer tutucu olarak keşfedildi. Dipnotlara göre, son kullanıcılar tarafından henüz kullanılamayacak, bu da modun hala geliştirme aşamasında olduğu anlamına geliyor. Teknolojiyi destekleyen oyunlarda şu anda mevcut olan en iyi ayar, oyunu doğal çözünürlüğün yüzde 66.6'sında işleyen "Kalite" moduydu.

DLSS Modları

Ultra Kalite, muhtemelen zaten tam olarak böyle bir isim taşıyan bir ayar sunan AMD'nin FidelityFX Süper Çözünürlüğüne bir cevap olacak. Bu FSR modunda oyun yüzde 77 çözünürlükte işleniyor ve bu, her iki teknoloji yan yana karşılaştırılırsa teorik olarak FSR'ye bir üstünlük sağlayacaktı. Ne yazık ki, FSR piyasaya sürüldüğünden beri tek bir oyun, böyle bir karşılaştırmaya izin verecek her iki süper çözünürlüklü teknoloji için destek almadı.

Ayrıca, motorunda DLSS'in yeni bir sürümünün zaten mevcut olduğu keşfedildi. Şu anda Rainbow Six Siege veya Lego Builder's Journey gibi oyunlarda bulunan en son sürüm DLSS 2.2.6.0. Bu sürüm diğer oyunlara başarıyla aktarıldı ve bazı istenmeyen hataları azaltarak daha iyi bir deneyim sağladığı onaylandı. Çoğu durumda, oyun dizinindeki tek bir dosyayı değiştirerek bu sürüme erişmek mümkün.

Yeni bir 2.2.9.0 sürümü tam olarak test edilmedi, ancak Digital Foundry'den tarafından hızlı bir karşılaştırma paylaşıldı:

NVIDIA DLSS 2.1.66.0 vs 2.2.6.0 vs 2.2.9.0

Bakalım NVIDIA'nın yeni güncellemesi oyunlarda nasıl bir fayda sağlayacak?

Kaynak: Turkmmo