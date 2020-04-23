NVIDIA'dan Kral Hareket: Kimseyi İşten Çıkarmıyoruz
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NVIDIA'dan Kral Hareket: Kimseyi İşten Çıkarmıyoruz

Hem yazılım hem de donanım şirketi olan NVIDIA'dan kral hareket geldi.

23.04.2020 02:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:26
NVIDIA'dan Kral Hareket: Kimseyi İşten Çıkarmıyoruz

Hem yazılım hem de donanım şirketi olan NVIDIA'dan kral hareket geldi. Koronavirüs salgının çok ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde, bazıları şirketin çalışanlarını işten çıkaracağını düşünüyordu. Ancak firma bunun tam tersini yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyaya yayılan yeni virüs salgını hayatı adeta felç etti. Özellikle de ABD ekonomisi büyük bir daralma ile karşı karşıya kaldı. Milyonlarca insan, sadece ABD'de işsiz kaldı. Dünya genelinde ise on milyonlarca kişinin bu süreç nedeniyle işlerini kaybettiği biliniyor. ABD merkezli teknoloji şirketi NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huan, şirketlerinin kesinlikle işten çıkarma yapmayacağını söyledi.

NVIDIA finansal destek sağlamaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji kuruluşlarından bir tanesi olan NVIDIA, çalışanlarını işten çıkarmak yerine onlara finansal destek verecek. Böylece virüs salgını nedeniyle zorluk yaşamalarının önüne geçilmiş olacak.

NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huan, "Hayır; tam tersi. Ekstra para için zammı hızlandırıyoruz. Önümüzdeki aylarda ailemize on milyonlarca dolar daha verebiliriz. İşten çıkarma yok. Grafik, bilim, yapay zekâ ve robotikte yaptığımız iş, gelecek için her zamankinden daha önemli" diyerek bu konudaki stratejisini belirlemiş oldu.

Şirket tarafından benimsenen bu tutum herkesçe alkışlandı. Birçok kuruluşun yoğun bir şekilde işten çıkarma işlemleri yaptığı günümüzde, NVIDIA tarafından gerçekleştirilen bu hareket gerçekten de takdir edilecek boyutta. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki NVIDIA ABD'nin en iyi durumda olan şirketleri arasında yer alıyor. Virüs salgınından büyük oranda etkilenmiş olsa da yine de hem finans açısından hem de üretim bakımından oldukça avantajlı. Peki siz NVIDIA tarafından belirlenen işten çıkarmama stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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