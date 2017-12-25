Nvidia'dan 32-bit'e Son

Geçtiğimiz hafta Nvidia yeni GeForce 388.71 WHQL sürücüsünü yayınladı. Şirketin web sitesinde bulunan destek sayfasında yazan bilgilere göre bu sürüm 32-bit sistemleri destekleyen son sürücülerden olacak.



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Sürüm 390 ise eski işletim sistemi formatını destekleyen son sürüm olacak ve Ocak ayında yayınlanacak. Nvidia, kritik güeenlik sistemlerini bir yıl daha destekleyeceğini söylüyor, ancak 32-bit sistemler yeni hizmetler, özellikler, optimizasyonlar ve geliştirmelerden faydalanamayacak.



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Bu değişiklik Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux ve FreeBSD işletim sistemlerinin 32-bit yapısını kullanan tüm bilgisayarları etkileyecek. Eğer 64-bit destekleyen bir bilgisayarda 32-bit işletim sistemi kullanıyorsanız, bu değişiklik sizi de etkileyecek.



32-bit sistem kullanan insanların tabii ki geçerli sebepleri olabilir. Örneğin 64-bit sistemler, 16-bit yazılımları çalıştıramıyor. Ancak hem oyun oynamaya devam etmek, hem de eski yazılımları çalıştırmak istiyorsanız sanal işletim sistemi gibi çözümlere yönelmeniz gerekebilir.



