Nvidia'dan 32-bit'e Son
Oyun donanım ve yazılım devi Nvidia, 32-bit sistemlere verdiği desteği kesmeye hazırlanıyor!
Geçtiğimiz hafta Nvidia yeni GeForce 388.71 WHQL sürücüsünü yayınladı. Şirketin web sitesinde bulunan destek sayfasında yazan bilgilere göre bu sürüm 32-bit sistemleri destekleyen son sürücülerden olacak.
Sürüm 390 ise eski işletim sistemi formatını destekleyen son sürüm olacak ve Ocak ayında yayınlanacak. Nvidia, kritik güeenlik sistemlerini bir yıl daha destekleyeceğini söylüyor, ancak 32-bit sistemler yeni hizmetler, özellikler, optimizasyonlar ve geliştirmelerden faydalanamayacak.
Bu değişiklik Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux ve FreeBSD işletim sistemlerinin 32-bit yapısını kullanan tüm bilgisayarları etkileyecek. Eğer 64-bit destekleyen bir bilgisayarda 32-bit işletim sistemi kullanıyorsanız, bu değişiklik sizi de etkileyecek.
32-bit sistem kullanan insanların tabii ki geçerli sebepleri olabilir. Örneğin 64-bit sistemler, 16-bit yazılımları çalıştıramıyor. Ancak hem oyun oynamaya devam etmek, hem de eski yazılımları çalıştırmak istiyorsanız sanal işletim sistemi gibi çözümlere yönelmeniz gerekebilir.