Nvidia, Çok Yongalı Gpu'lar Peşinde!

Nvidia araştırmacıları, transistör yoğunluğu alanında düşen gelişim hızını tekrar eski hızına kavuşturmak için çalışıyorlar.



İLGİLİ HABER NVIDIA, MAX-Q tasarımını tanıttı!





Araştırmacılar, GPU'ların ulaşacağı kaçınılmaz tavan noktasını aşmak için tek bir paketle bütünleşik GPU modülleri (GPM'ler) üretmeyi öneriyorlar. Bu "paket", yüksek bant genişliğine ve güç verimliliğine sahip sinyal teknolojilerinden faydalanıyor ve bu şekilde Çoklu-Yonga-Modül (MCM) GPU tasarımları oluşturmaya izin veriyor.



Araştırmacılar, tasarımlarını değerlendirmek için Nvidia'nın kendi geliştirdiği GPU simülatörünü kullanıyorlar. Bulgulara göre MCM GPU'lar, Akış Çokluişlemci (Streaming Multiprocessors, SM) sayısını artırmak konusunda büyük faydalar sunuyor. Bu, birçok türde uygulamada performans artışı anlamına geliyor. Araştırmacılar, daha basit GPM yapı blokları ve gelişmiş bağlantılar yoluyla 128 SM'li tek yongalı GPU'dan yüzde 45,5 daha hızlı çalışan 256 SM yongayı simüle etmeyi başarmış durumdalar.



Buna ilave olarak yeni tasarım, aynı sayıda SM'ye sahip ayrı çoklu-GPU'dan yüzde 26,8 daha hızlı çalışıyor.



