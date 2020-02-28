Nüzhetiye Köy Konağı'nın çatısı onarıldı

28.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, köylerin ihtiyaçlarını gideriyor. Bu kapsamda köy muhtarlığının yaptığı talepler değerlendirilerek çözüme kavuşturuluyor. Gölcük ilçesi Nüzhetiye köyünde bulunan Köy Konağı için Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelen talep değerlendirilerek çözüme ulaştırıldı. Köy konağının eskiyen çatısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Çatısı onarılan köy konağı vatandaşların kullanımına sunuldu. Köy konağının içerisinde köy muhtarlığı, kuran kursu, eğitim alanı ve Nüzhetiye köyüne has bez bebek üretim merkezi bulunuyor.

Kaynak: Bültenler