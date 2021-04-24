NutZ Dota 2 arenasından ayrılıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NutZ Dota 2 arenasından ayrılıyor!

NutZ Dota 2 arenasından ayrılıyor!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Bir devir kapanıyor.

31 yaşındaki veteran oyuncusu Wong Jeng Yih namı diğer NutZ profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 9 yıldır aktif olarak profesyonel arenada mücadele eden oyuncu yaptığı paylaşımla emekliye ayrıldığını duyurdu.

Bu kararın alınmasındaki en büyük etken ise yedi aydır herhangi bir profesyonel organizasyon altında oynamaması ve Dota Pro Circuit 2021'e katılamaması oldu. Asia DPC Bölgesel Ligi'ne katılamaması onu geleceği hakkında düşünmeye zorladı. 3 aylık bir sürenin ardından ise başarılı oyuncu profesyonel arenaya veda edeceğini açıkladı.

NutZ şu şekilde bir açıklama yaptı:

Sanırım artık turnuvalarda boy göstermeyeceğim. Tüm gençliğinizi adadığınız bir oyundan uzaklaşmak gerçekten çok zor olsa gerek. Aylardır bu karar hakkında düşünüyorum ve sonunda kararımı verdim. Profesyonel arenaya katılan birçok genç var. Sanırım artık bu oyuna zamanlarının büyük bir kısmını adamaları gerekecek.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Thodex Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: NutZ Dota 2 arenasından ayrılıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 22:58:55. #1.16#

title