NutZ Dota 2 arenasından ayrılıyor!

Bir devir kapanıyor.

31 yaşındaki veteran oyuncusu Wong Jeng Yih namı diğer NutZ profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 9 yıldır aktif olarak profesyonel arenada mücadele eden oyuncu yaptığı paylaşımla emekliye ayrıldığını duyurdu.

Bu kararın alınmasındaki en büyük etken ise yedi aydır herhangi bir profesyonel organizasyon altında oynamaması ve Dota Pro Circuit 2021'e katılamaması oldu. Asia DPC Bölgesel Ligi'ne katılamaması onu geleceği hakkında düşünmeye zorladı. 3 aylık bir sürenin ardından ise başarılı oyuncu profesyonel arenaya veda edeceğini açıkladı.

NutZ şu şekilde bir açıklama yaptı:

Sanırım artık turnuvalarda boy göstermeyeceğim. Tüm gençliğinizi adadığınız bir oyundan uzaklaşmak gerçekten çok zor olsa gerek. Aylardır bu karar hakkında düşünüyorum ve sonunda kararımı verdim. Profesyonel arenaya katılan birçok genç var. Sanırım artık bu oyuna zamanlarının büyük bir kısmını adamaları gerekecek.

Kaynak: Playerbros