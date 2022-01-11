NutriOpt ile optimum hayvan performansı ve maksimum kazanç

Trouw Nutrition, uzun yıllar süren araştırmaları, AR-Ge çalışmaları ve teknolojiyle hayata geçirdiği modüler hassas besleme sistemi NutriOpt ile yem ve ham maddelerin içeriğinin dakikalar içinde analiz edilmesini sağlıyor.

Trouw Nutrition'den yapılan açıklamaya göre, NutriOpt sayesinde hayvanlarda yanlış besleme sonucu oluşabilecek sağlık sorunları ve kayıpların önüne geçilebiliyor.

Trouw Nutrition, uzun yıllar süren araştırmaları, yoğun AR-GE çalışmaları ve teknolojiyle tutkusu hayata geçirdiği NutriOpt ile yem ve ham maddelerin içeriğinin dakikalar içinde analiz edilmesine imkan tanıyor. NutriOpt'un çözüm ve hizmetlerini dijitalin gücüyle de birleştiren şirket, gelişmiş yem yönetimine izin veren MyNutriOpt çevrimiçi platformu aracılığıyla tüm kararların gerçek zamanlı veriye dayalı olarak alınmasını kolaylaştırıyor.

-Optimum hayvan performansı ve kazanç için uygulanabilir çözüm

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye NutriOpt Dijital Servisler Satış Müdürü Merve Kılıç, hayvancılık sektörünün daha başarılı bir iş süreci için dijitalleşmenin gücünden yararlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelişen teknoloji ve giderek daha da dijitalleşen iş süreçleri günümüzde hayvancılık sektörünü de etkiliyor. Hayvan üreticilerinin verimliliğinin artırılabilmesi için bu değişim karşısında daha esnek ve istekli olabilmeleri ve doğru yol arkadaşlarıyla ilerlemeleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda biz optimum hayvan performansı ve kazanç için eyleme geçirilebilir analiz ve öngörülerden besleme stratejilerine ve son teknoloji modellemeye kadar birçok çözümü paydaşlarımıza sunuyoruz.

Yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak, bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz NutriOpt ile farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin besin içeriklerinin laboratuvara gönderilmesine gerek kalmadan yerinde hızla analiz edilebilmesini sağlıyoruz."

Hayvancılık sektöründe sürdürülebilir başarının yem ve ham maddelerin kalitesini ve besin değerini bilmekle yakından ilişkili olduğuna dikkati çeken. Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"NutriOpt; yumurtacı tavuklar, piliçler, süt inekleri ve besi sığırları için kullanılmak üzere tasarlanan ve sektöre entegre dijital çözümler sunan özel bir paket. Bu kapsamda çiftliklere, taranan yem numunelerinin test sonuçlarını görüntüleme, dışa aktarma, bir çiftlikte yaşanabilecek farklı senaryolar için en iyi sonucu hesaplama ve piliçler için diyet formülasyonunu optimize etme gibi pek çok hizmeti bir arada sunuyor.

Bu sayede çiftliklerin, yem fabrikalarının entegratörlerin ve danışmanların tüm süreçlerini daha profesyonel bir biçimde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Kullanıcı dostu olmasına özellikle dikkat ettiğimiz MyNutriOpt portalımız seçilen NutriOpt hizmetlerine hızla erişilmesini sağlıyor. Çiftçiler, amiral gemisi taşınabilir hizmetimiz 'NutriOpt Yerinde Danışman'ı kullanarak yem ve ham madde örneklerini istedikleri zaman, istedikleri yerde tarayabiliyor ve sonuçları saniyeler içinde alabiliyor. NutriOpt ağının bir parçası olmak, günlük karar verme sürecinde sezgilerin ötesinde destek sağlıyor."

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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