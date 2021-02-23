NutriOpt, besin içeriklerini yerinde ve hızla analiz edebiliyor

Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, entegre tesisler, çiftçiler ve üreticilerin sağlıklı üretim için yem ve ham maddelerinin bileşenlerini zorunlu olarak analiz ettirmeleri gerektiğini belirterek, "NutriOpt sayesinde, farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin...

Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, entegre tesisler, çiftçiler ve üreticilerin sağlıklı üretim için yem ve ham maddelerinin bileşenlerini zorunlu olarak analiz ettirmeleri gerektiğini belirterek, "NutriOpt sayesinde, farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin besin içerikleri laboratuvara göndermeye gerek kalmadan yerinde hızla analiz edilebiliyor." ifadesini kullandı.

Trouw Nutrition'dan yapılan açıklamaya göre, hayvanların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmeleri ve verimli bir şekilde et, süt, yumurta üretimi yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan besin maddelerinin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerekiyor.

Yem ham maddelerinin içeriğinde hayvan ve dolayısıyla insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bileşenlerin bulunmadığından emin olunması önem taşıyor.

Yem ham maddelerinin ve yem içeriğinin tespiti için gerekli olan laboratuvar analiz sürelerinin uzun olması ve maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çok hızlı üretim yapan yem sektörünün bu ihtiyacının karşılanması noktasında yetersiz kalınabiliyor.

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyette bulunan ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 100 yıllık global sektör temsilcisi Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition, iş ortaklarının çözüm ortağı olma misyonu çerçevesinde bu konuda önemli bir sisteme imza atıyor.

Şirket, uzun yıllar süren araştırmaları ve yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda sektöre gerçek zamanlı analiz, modelleme ve hesaplama becerileri ile teknik destek sağlayan modüler hassas besleme sistemi NutriOpt'u Türk hayvancılık sektörünün hizmetine sunuyor.

"NutriOpt hayvanların güvenilir yemlerle beslenmelerine öncülük ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, NutriOpt'un bünyesinde bulunan çözümler ile yem ve ham maddeler dakikalar içinde analiz edilerek hayvanların güvenilir ham maddelerle beslenebilmelerine ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerine katkıda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek ve besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak, bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek amacıyla NIR, NOA ve Mycomaster cihazlarımızın ölçümleri ve dünyanın önde gelen laboratuvarlarından biri haline getirdiğimiz Masterlab'ın bilgi birikimi ile kullanıcılarımıza modüler hassas besleme sistemimiz olan NutriOpt'u sunuyoruz. Böylelikle farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin besin içerikleri laboratuvara göndermeye gerek kalmadan yerinde hızla analiz edilebiliyor.

Bu sayede hayvanlarda yanlış besleme nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını ve kayıpları önlemeye katkıda bulunuyoruz. İnovatif ve proaktif bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz NutriOpt ile ayrıca hayvanların yaşına, cinsine ve sindirim sistemine göre besleme önerilerinde de bulunarak yaşam döngülerinin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasına destek oluyoruz. Zaman tasarrufu, karlılık ve süreç kontrolü sağlayan bu sistemle hayvancılık sektörünün verimliliğini yükseltmeyi, üretim koşullarını iyileştirmeyi ve finansal gücünü artırmayı hedefliyoruz."

Entegre tesisler, çiftçiler ve üreticilerin sağlıklı üretim için yem ve ham maddelerinin bileşenlerini zorunlu olarak analiz ettirmeleri gerektiğini belirten Köse, laboratuvar ortamında gerçekleşen analiz işlemlerinin uzun sürelere ve yüksek maliyete neden olması ve yem üretim hızıyla senkronize analiz sonuçlarının alınamaması nedeniyle bu süreçte sorunlar yaşanabildiğini aktardı.

Köse, "Şirket olarak, 'ölçümleyemediğimiz süreci yönetemeyiz' şeklindeki bakış açımız ve sağlığa hizmet etme amacımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz NutriOpt ile doğru ve güvenilir analizler yapmak ve yem formülasyonuyla ilgili öneriler almak yalnızca birkaç dakika sürüyor. NutriOpt'un dakikalar içinde gerçekleştirdiği analizlerle ham maddelerdeki besin değerlerinin belirlenmesinin ardından piyasa fiyatları ve hayvanların performans verileri de dahil edilerek modellemeler gerçekleştirilebiliyor. Tüm bunları bir arada sunan sistem, kullanıcıların karar almalarını da kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ürün ve servislerimizle güçlü bir çözüm ortağıyız"

Öğüt Köse, artan dünya nüfusunun sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasına sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yem ve yem ham maddelerinin içeriklerini tespit etmek hem hayvan hem de insan sağlığı için hayati öneme sahip. Hayvanlardan sağlanan et, süt ve yumurta gibi ürünleri aynı zamanda biz insanlar tükettiğimiz için yem aslında gıda anlamına da geliyor. Bu noktada sağlıklı gıda üretimi adına öncellikle hayvanların sağlıklı yem tüketmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilim ve teknolojinin ışığında hayata geçirdiğimiz inovatif ürünlerimiz, dijital servislerimiz ve geniş global ağımızla sektörümüze yüksek katma değer sağlıyor ve paydaşlarımızın güçlü bir çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz. Hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde analitik sonuçlar alınması amacıyla tasarladığımız NutriOpt'un verimli beslenme stratejilerinin oluşturulmasına ve sektörümüzün gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip