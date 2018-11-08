Nusret Gökçe'den, Kadına Şiddete Hayır Videosu!
'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, paylaştığı video ile kendi tarzıyla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim." yorumunu yaptı.
Kendi özgü hareketiyle milyonlarca kişi tarafından takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.
"AHMET KURAL'A İYİ GÖNDERME OLMUŞ"
Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe, paylaşıma, "Kadına şiddete hayır!!" notunu ekledi. Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret Gökçe adamsın, seviyoruz seni" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (15)
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eti bile döverek terbiye ediyor nusretCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Nusret sen git ülkesi ac Maduro`yu besle ortaya da fazla laf atma asagi kalir yanin yok.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Sende etleri dövmüyonmu ....Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Kadına şiddet uygulamadan nasıl baş edeceğiz birisi bana anlatsın. Kadın milletinin ilacı dayak tır. UnutmayınCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Kadın çenesine ve namusuna sahip olsun. Erkek kadının kölesi olur.Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır