Nusret Mayın Gemisi 105 yıl sonra aynı rotada Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan ve boğaza döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin başarısı, 105 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle tekrar canlandırıldı.

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan ve boğaza döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin başarısı, 105 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle tekrar canlandırıldı.



Gerçekleştirilen programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı. Sabah saat 07.15'te Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nden avara edilen Nusret Mayın Gemisi, 105 yıl önce mayınlarını döktüğü 1915'te Erenköy Koyu'na doğru bir kez daha ilerledi. Seyir faaliyeti sırasında şehitler için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça tarafından denize çelenk bırakıldı.



"Tarihin akışını değiştirmiştir"



Programda bir konuşma yapan geminin komutanı Yüzbaşı Bora Öykü Baran, Nusret Mayın Gemisi'nin tarihi hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi'nin, dünya harp tarihine geçmiş bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Baran, "Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda kurduğu bu engel, Çanakkale Deniz Savaşı'nın ve tarihin akışını değiştirmiştir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve boğazı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır" dedi.



"Bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur"



Üsteğmen Baran, Nusret Mayın Gemisi'nin 105 yıl önce, güvertesinde bulunan 26 mayını aynı rota üzerinde, aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına döktüğünü hatırlattı. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önlem alınan Nusret'in, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlediği bilgisini paylaşan Baran, "Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir; 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler" ifadelerini kullandı.



Program sonunda Vali Tavlı'ya Nusret Mayın Gemisi'nin bordasında taşıdığı metal Nusret 1915 yazısının ahşap tablosu hediye edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA