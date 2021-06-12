NUSRET'İN HAREKETİ DE KRİPTO PARA OLDU
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NUSRET'İN HAREKETİ DE KRİPTO PARA OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İŞLETMECİ Nusret Gökçe'nin dünyada 'Salt Bae' adıyla tanınmasını sağlayan ete tuz dökme hareketinden ilham alınarak, SaltSwap(SALT) adıyla kripto para coin üretildi.

İŞLETMECİ Nusret Gökçe'nin dünyada 'Salt Bae' adıyla tanınmasını sağlayan ete tuz dökme hareketinden ilham alınarak, SaltSwap(SALT) adıyla kripto para coin üretildi. Bilişim ve Ceza Uzmanı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Gökçe'nin görselinde meşhur tuz atma fotoğrafı kullanılan coin'i üretenlere dava açma hakkı olduğunu söyledi.

Nusret Gökçe'nin gündemden düşmeyen adı, şimdi de kripto para borsasında üretilen alt coin ile gündemde. Gökçe'nin 'Salt Bae' adıyla tanınmasını sağlayan ete tuz dökme tekniğine ithafen SaltSwap adıyla alt coin üretildi. Görselinde de Nusret'in tuz kökerken çekilen fotoğrafı kullanıldı. Coin binlerce dolarlık işlem gördü.

'ALT COİNLER RESMİ OLMAZ,OLAMAZ"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, 'O resmi biri bunu alsın da coin'de kullansın amacıyla yayınlamamış. Kendi yaptığı yemeğin sunumu için kullanmış. Dolayısıyla o resmin izin alınmaksızın kullanılması hukuka aykırı. Aynı zamanda suç olma ihtimali de vardı. Nusret'in bir de marka olarak değeri var, orada da fikri mülkiyet hakkı ihlali olacaktır. Bir de o ismi kullanarak ekstra gelir elde ediyorsa, müşteri çekiyorsa, buradan Nusret'in bir kaybı varsa veya bu kişinin bu ismi kullanarak elde ettiği bir kazanç varsa, dava açıp haklarını talep edebilir. Bu coinler zaten resmi olmaz olamaz, mantalitesine aykırı çünkü blok zincir teknolojisini kullanıyorlar. Merkeziyetçi olmayan dağıtık defter sistemi kullanıyor. Bu teknolojiyi bilen, bu teknolojiyi anlayan herkes alt coinler yaratabilir" şeklinde konuştu.

'TANINIRLIĞINI VE GÜVENİLİRLİĞİNİ KULLANIYORLAR"

Doç. Dr. Dülger, 'Nusret, gıda sektöründe. Para sektörüne girdiğini düşünmüyorum ama onun tanınırlığını, güvenirliğini kullanıyorlar. Burada bir hukuka aykırılık var ancak bu kişiyi bulmak oldukça zor. Aracı kurumlar tarafından bu coin'le işlem yapılmasını önlemek çözüm olabilir" dedi.

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NUSRET'İN HAREKETİ DE KRİPTO PARA OLDU
NUSRET'İN HAREKETİ DE KRİPTO PARA OLDU
NUSRET'İN HAREKETİ DE KRİPTO PARA OLDU
NUSRET'İN HAREKETİ DE KRİPTO PARA OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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