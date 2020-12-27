Nusret Gökçe, yıldız futbolcu Karim Benzema ile bir arada
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Nusret Gökçe, yıldız futbolcu Karim Benzema ile bir arada

27.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:45
Nusret Gökçe, yıldız futbolcu Karim Benzema ile bir arada

Gökçe'nin son misafiri Real Madrid'in yıldız ismi Karim Benzema oldu.

Gökçe'nin son misafiri Real Madrid'in yıldız ismi Karim Benzema oldu. Dubai'deki restoranında Benzema'yı ağırlayan Gökçe, futbolcuya da meşhur tuzlama hareketini yaptırdı. Gökçe, Benzema'nın tuzlama hareketi yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

LONDRA'DA DÜKKAN AÇIYOR

Sosyal medyada 32 milyon takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. En son Londra'da mekan açmak için kolları sıvan ünlü etçi 850 bin TL'ye müdür arıyor.

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran ve ülkenin çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.

850 BİN TL MAAŞ VERECEK

Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.

İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini arıyor. Nusret Gökçe'nin dünya çapında 20'ye yakın et lokantası bulunuyor.

Menülerindeki fiyatlarıyla çok konuşulan Nusret, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino ile günlerce konuşulmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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