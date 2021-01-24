Nusret Gökçe'nin video'sunda dikkat çeken detay
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Nusret Gökçe'nin video'sunda dikkat çeken detay

24.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:49
Nusret Gökçe'nin video'sunda dikkat çeken detay

Yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, yine olay yaratacak video paylaştı. İşte detaylar

Yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, yine olay yaratacak video paylaştı. Dünyanın dört bir yanındaki etçi dükkanında popüler isimleri ağırlayan Gökçe, Dubai'deki mekanında 10 kadının arasında çektirdiği video'yu paylaştı. Gökçe'nin, kadınların arasında boyunun kısa kaldığı görüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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