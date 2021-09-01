Nusret Çetinel öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Nusret Çetinel kaç yaşında vefat etti?

Son dakika gelen haberlere göre Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar Nusret Çetinel neden öldü, hastalığı neydi? Nusret Çetinel kaç yaşında vefat etti? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Nusret Çetinel neden vefat etti, hastalığı var mıydı? İşte detaylar...

Ünü sanatçımız Nusret Çetinel vefat etti. Vatandaşlar, Nusret Çetinel neden vefat etti? Nusret Çetinel kaç yaşında öldü? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Nusret Çetinel kimdir, nereli? Nusret Çetinel'in hayatı ve biyografisi sizlerle...

NUSRET ÇETİNEL ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Nusret Çetinel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

69 yaşındaki usta oyuncu Nusret Çetinel'in vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.

NUSRET ÇETİNEL NEDEN VEFAT ETTİ? HASTALIĞI NEYDİ?

Onur Akay, "Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Nusret Çetinel kanser tedavisi görüyordu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.