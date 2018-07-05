Nusaybinli Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal Nusaybinli çocuklar için yaz spor okulları projesi kapsamında binlerce çocuğun keyifli bir tatil geçirmesini sağlıyor.

Proje kapsamında Nusaybin Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl bin 134 çocuk yüzme derslerinin ardından ilk kulaçlarını havuzlarda attı. Çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayan Nusaybin Belediyesi bu yıl ücretsiz yüzme kurslarıyla, çocukların tatil keyfine ortak oluyor. - MARDİN