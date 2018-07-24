Nusaybinli Çocuklar İçin Modern Parklar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılarak hizmet veren Nusaybin belediyesi çocukların sağlık gelişimi ve huzurla büyüyebilmeleri için ilçede ki parkların yanı sıra ilçedeki okulların bahçelerine yeni parklar inşa ediyor.

Nusaybin Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmaya devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü okullara ve parklara modern ve fonksiyonel çocuk oyun grubu kuruluyor. Nusaybinli çocukların daha modern alanlarda hoşça vakit geçirmeleri amacıyla, DSİ Barajı piknik alanına 1 adet iki kuleli çocuk oyun grubu, Beyazgül Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokuluna çocuk oyun gruplarının kurulumu tamamlandığı açıklandı. Belediye yetkileri ilçede ki çocukların huzurla ve neşeyle büyümeleri için çocuklara yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ifade etti. - MARDİN