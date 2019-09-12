Nusaybin Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

12.09.2019 16:34

Mardin'in Nusaybin Ticaret Borsası, Misak-ı Milli İlk ve Ortaokulu'na eğitim yardımında bulundu.



Misak-ı Milli İlk ve Ortaokulu'na gelen Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve beraberindekiler, çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardımı, muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve okul müdürü Selman Yavuz'a teslim etti. 2019 - 2020 eğitim öğretim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Aktaş, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finans desteği ile her yıl geleneksel hale getirilen eğitim yardımları çerçevesinde bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için ayakkabı ve çanta yardımlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mümkün olduğunca daha fazla sayıya ulaşarak daha fazla öğrencimizi sevindirmek temel amacımız olmuştur. Yardımda katkısı büyük olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına teşekkür ediyorum" dedi.



Öğrencilere yaptıkları yardım için Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, yönetim ve TOBB'a teşekkür ettiklerini kaydeden Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, eğitime yapılan her katkının yeni nesillerin önünü açacağını söyledi. Çetin, okul yönetimine teslim edilen eğitim yardımının okul yönetimi tarafından tespit edilecek muhtaç öğrencilere dağıtılacağını dile getirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA