Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına yönelik narko alan denetimi - Haberler
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Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına yönelik narko alan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına yönelik narko alan denetimi

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçe geneli narko alan denetimlerinde bulundu.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçe geneli narko alan denetimlerinde bulundu.

Narko alan kapsamından çok sayıda polisin görev aldığı denetimlerde ilçede bulunan park bahçeler, metruk binalar, kafeler, kıraathaneler, inşaat halinde bulunan binalar başta olmak üzere ilçe genelinde uygulamalar yapıldı. Uygulama ve denetimlerde 5 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat işlemi yapıldı. Öte yanda Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik seri operasyonlarını sürdürüyor.

Bu operasyonlar kapsamında son 3 ay içerisinde 60 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 7 kişiye de uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı. - MARDİN

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