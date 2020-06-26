Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğünden YKS açıklaması Hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrenciler için Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrenciler için Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarda bulundu.

Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, öğrencilerin ulaşımı konusunda Şoförler ve Otomobilciler Odası ile görüştüklerini, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçesine gidecek öğrencilerin kendi imkanlarıyla, Yeşilli ve Ömerli ilçelerine gidecek öğrencilerin ise Nusaybin Belediyesi tarafından araçlarla taşınacağını bildirdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Artuklu, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde sınava girecek öğrenciler için yeteri kadar minibüslerin hazır olduğu ve ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağının iletildiğini kaydeden Çetin, şöyle devam etti:

"Ayrıca Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde sınava girecek öğrencilerimiz için Nusaybin Belediyesi tarafından tahsis edilen minibüslerimiz, Midyat durağında hareket ederek öğrencilerimizi sınav yerlerine taşıyacaklardır. Minibüsleri öğrencilerimizin mağdur olmayacak şekilde programlayıp gerekli hazırlıklarını yapan Nusaybin Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Hüseyin Gündoğdu, tüm minibüs kooperatifleri yöneticileri ve şoförlerine, öğrencilerimizi Ömerli ve Yeşilli ilçelerine taşıyacak Nusaybin Belediyesine öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA