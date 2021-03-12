Nusaybin Kaymakamlığından iş yeri yanan vatandaşa destek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yeri yanan vatandaşın masrafları Kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yeri yanan vatandaşın masrafları Kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik ile birlikte, 25 Şubat 2021'de çıkan yangında zarar gören İpekyolu Caddesi'ndeki Osman Ağan'ın iş yerini ziyaret etti.

Yalçın, iş yerini tadilatını yaptıran Ağan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek yaptığı masrafların karşılayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak