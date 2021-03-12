Nusaybin Kaymakamlığından iş yeri yanan vatandaşa destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Nusaybin Kaymakamlığından iş yeri yanan vatandaşa destek

12.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:36
Nusaybin Kaymakamlığından iş yeri yanan vatandaşa destek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yeri yanan vatandaşın masrafları Kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yeri yanan vatandaşın masrafları Kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik ile birlikte, 25 Şubat 2021'de çıkan yangında zarar gören İpekyolu Caddesi'ndeki Osman Ağan'ın iş yerini ziyaret etti.

Yalçın, iş yerini tadilatını yaptıran Ağan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek yaptığı masrafların karşılayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ümit Özdağ Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Nükhet Duru Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusaybin Kaymakamlığından iş yeri yanan vatandaşa destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:53:43. #1.15#
title