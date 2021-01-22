Nusaybin Kaymakamlığı görevine atanan Malazgirt Kaymakamı Yalçın, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Nusaybin Kaymakamlığına atanan Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, ilçede veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yalçın, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Malazgirt Devlet Hastanesi, Karayolları 116. Şube Şefliği, Müftülük, banka müdürleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Malazgirt Belediyesi Başkanı Cengiz Altın'ı makam odasında ziyaret ederek kaymakamlık makamına geçti.

Kaymakam Emre Yalçın, yaptığı açıklamada, tarihi Malazgirt ilçesinde görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

"İki buçuk yıl boyunca tarihi şehir Malazgirtimize ve onun kıymetli halkına hizmet etmenin gururunu ve sevincini yaşıyorum." diyen Yalçın, "Pandemi şartları dolayısıyla sizlerle yüz yüze vedalaşamamanın üzüntüsü içerisinde olmakla birlikte sizden helallik istiyor, görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygularınızdan dolayı sizlere teşekkür eder. Hepinizi Allaha emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin