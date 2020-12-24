Nusaybin Kaymakamı Temizkan kan bağış kampanyasına destek verdi
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Nusaybin Kaymakamı Temizkan kan bağış kampanyasına destek verdi

24.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:17
Nusaybin Kaymakamı Temizkan kan bağış kampanyasına destek verdi

Nusaybin Kaymakamı ve Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi Onursal Başkanı Emrullah Temizkan, kan bağışında bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi Onursal Başkanı Emrullah Temizkan, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İşbirliğinde "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Öğretmenler ve vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam ve Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi Onursal Başkanı Emrullah Temizkan da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 19:19:34. #1.14#
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