Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan göreve başladı Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığına atanan Emrullah Temizkan göreve başladı.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığına atanan Emrullah Temizkan göreve başladı.

çişleri Bakanlığının vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararnameyle Balıkesir-Dursunbey Kaymakamı iken Nusaybin Kaymakamlığına atanan Temizkan'ı kaymakamlık binası önünde ilçe protokolü karşıladı.

Temizkan, Belediye Başkan Vekili görevi yapan Mehmet Balıkçılar'dan aldıkları bayrağı ilçede en iyi şekilde görev yapacağını bildirdi.

Temizkan, devamında şunları kaydetti:

"Kaymakamımız, vatanımızın güzel bir köşesinde hakikaten fedakarlıkla, görev sorumluluğu içerisinde bu görevi bize tevdi etti. Biz de bu emaneti aldığımız gibi devletimizin, bakanlığımızın Nusaybin ile ilgili projelerini devam ettirmeye çalışacağız. İlçemiz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Hizmetlerimizde tüm vatandaşlarımızın, yetimin, yoksulun hakkını gözeterek, bu hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız."

Makamına geçen Temizkan, burada ilçe ve kaymakamlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Temizkan, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: AA