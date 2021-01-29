Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın, göreve başladı
29.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:26
Nusaybin'e atanan Muş'un Malazgirt ilçesi Kaymakamı Emre Yalçın, görevine başladı.
Nusaybin'e atanan Muş'un Malazgirt ilçesi Kaymakamı Emre Yalçın, görevine başladı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Nusaybin Belediye binası girişinde kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Yalçın, müdürlerle tanışarak çalışmaları hakkında brifing aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak