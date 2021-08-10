Nusaybin Kapalı Semt Pazarı Projesinin Çalışmaları Başladı.
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Nusaybin Kapalı Semt Pazarı Projesinin Çalışmaları Başladı.

Nusaybin Kapalı Semt Pazarı Projesinin Çalışmaları Başladı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Nusaybin Kapalı Semt Pazarı Projesinin Çalışmaları Başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçe ve kırsal mahallelerde hayata dokunan projelerle vatandaşın yaşam koşullarını daha modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Midyat, Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde daha sağlıklı bir ortamda vatandaş ile esnafı buluşturacak, güvenli bir alış veriş yapılabilecek mekan oluşturmak adına Kapalı Semt Pazarı Projesinin ilk çalışması başladı. Nusaybin İlçesi Kapalı Semt Pazarı Projesinin etüt ve projelendirmesinin ardından iş makineleri alandaki zemin düzeltme çalışmalarının ardından beton dökümü ve yalıtım malzeme serimi yapıldı. Proje, Nusaybin ilçesinde 3 bin 900 metrekare alanda 1000 metrekare alan üzerinde yapılacak. Vatandaşı ve esnafı yazın güneşinden kışın ise yağmurdan kurtaracak proje içesinde, her biri 6 metrekare toplamda 74 stant bulunacak. İhtiyaca göre stant sayısı 120 kadar çıkabilecek. Nusaybin ilçesinin daha modern bir pazar alanına sahip olması için ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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