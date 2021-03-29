Nusaybin Kapalı Çarşısında restorasyon çalışması başlatılacak
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Nusaybin Kapalı Çarşısında restorasyon çalışması başlatılacak

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Nusaybin Kapalı Çarşısında restorasyon çalışması başlatılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nı canlandırmak için ikinci etap restorasyon çalışması başlatıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nı canlandırmak için ikinci etap restorasyon çalışması başlatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Nusaybin'de bulunan tarihi kapalı çarşıda Mardin Büyükşehir Belediyesince Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyon çalışması yürütülecek.

Nusaybin Tarihi Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanından başlayıp çarşıların bitimine kadar olan 195 metre uzunluğundaki alanda, 255 dükkanda cephe iyileştirme, alt yapı, aydınlatma ve peyzaj projeleri ile geniş çaplı bir çalışma yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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