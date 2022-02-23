Nusaybin Kapalı Çarşısında çalışmalar tamamlandı

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Nusaybin Kapalı Çarşısında başlattığı 2. Etap Tarihi Çarşıların Sağlıklaştırma Projesi tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, 2. Etap Tarihi Çarşıların Sağlıklaştırma Projesi kapsamında tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nusaybin ilçesinin ticaret merkezi konumundaki 195 metre uzunluğundaki toplam 3 bin 594 metrekarelik alana sahip tarihi kapalı çarşıda başlattığı çalışma bitti.

Kapalı çarşıda bulunan 255 işyeri ve binanın dış cephe boyası yapıldı. İş yerlerinde tarihi dokuya uygun şekilde alüminyum doğrama, tente, kompozit ile kolon giydirme, camekan, aplik aydınlatma ve tabelası değiştirildi.

Çarşıdaki kaldırım ve parke sökümü yapılarak, aydınlatma yeraltı kablo çekimi, bazalt döşeme, kaldırım ve su olukları döşendi.

Giyimciler Çarşısındaki esnaftan gelen talepler doğrultusundan çatının yapımı için ihaleye çıkıldı.