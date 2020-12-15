Nusaybin'in içme suyu ve alt yapısı masaya yatırıldı
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Nusaybin'in içme suyu ve alt yapısı masaya yatırıldı

15.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:50
Nusaybin'in içme suyu ve alt yapısı masaya yatırıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında Nusaybin ilçesinin içme suyu ve alt yapısı masaya yatırıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında Nusaybin ilçesinin içme suyu ve alt yapısı masaya yatırıldı.

Vali Demirtaş, düzenlenen toplantıda, sorunları belirlemek ve bunların çözümü noktasında imkanlar ölçüsünde çalıştıklarını belirterek, Mardin genelinde içme suyu ve alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Sorunları tek tek tespit ederek çözümü için yatırım programları oluşturulduğunu ifade eden Demirtaş, ilçelerimizdeki içme suyu ve alt yapı sorunlarını çözmek için ekiplerin çalıştığını aktardı.

Bazı noktalarda ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan içme suyu şebekesini yenildiklerini kaydeden Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin dört yanındaki her bir vatandaşımıza hizmet sunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İmkanlar ölçüsünde gerek üst yapı gerekse de alt yapı konularında vatandaşlarımızın beklediği hizmetleri sunabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Toplantı, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Nusaybin ilçesinde yapılması planlanan ve devam eden çalışmalar hakkında yapılan değerlendirmenin ardından son buldu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve ilgili daire başkanları ile şube müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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