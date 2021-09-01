Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı, Beylik ve Yakınköy Mahalleleri için 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu
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Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı, Beylik ve Yakınköy Mahalleleri için 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu

Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı, Beylik ve Yakınköy Mahalleleri için 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı, Beylik ve Yakınköy Mahalleleri için 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 08.

Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı, Beylik ve Yakınköy Mahalleleri için 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 08. 2021 tarihli ve 2021/144 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı, Beylik ve Yakınköy Mahalleleri için 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar kanununun 8. Maddesigereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

Kaynak: Habermetre

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Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı, Beylik ve Yakınköy Mahalleleri için 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu - Haberler
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