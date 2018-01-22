Afrin'deki PKK'lılara Destek Veren HDP'li İlçe Başkanı Gözaltına Alındı
Mardin'de HDP İlçe Başkanı Ferhat Kut, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Başkanı Ferhat Kut, yaptığı basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tepki içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut hakkında, düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalarından dolayı 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı.
Kut, ilçeye bağlı Günebakan mahallesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kut'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.