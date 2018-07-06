Nusaybin Göçmen Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Mardin'de Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin ortak yürüttüğü "Sıhhat Projesi" kapsamında Nusaybin'de inşa edilen Göçmen Sağlık Merkezi hizmete açıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde kurulan merkezin üçüncüsü Nusaybin'de açıldı.

Merkezde, Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente yerleşen sığınmacılara birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veriliyor.

Açılışa, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hidayet Bakaç, Başkan Yardımcıları Tuğba Çalışkan, Ahmet Doğan ve Nusaybin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Ay katıldı.

Açılışın ardından Baysal, bakaç ve beraberindekiler merkezi gezdi.