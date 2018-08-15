Nusaybin Gazisi Altan'a Gazilik Rozeti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016'da bölücü terör örgütüne yapılan Hendek Operasyonu sırasında yaralanarak gazilik unvanı alan Jandarma Uzman Çavuş Emirhan Gazi Altan'a Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen malul gazi rozeti takıldı.

Sorgun Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Demir tarafından Gazi Altan'a halen görev yaptığı Sorgun Mal Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle malul gazilik rozeti takdim edildi.

Altan, vatan için her zaman çarpışmaya hazır olduğunu ve Türk milleti var oldukça bu vatanı kimsenin bölmeye, parçalamaya gücünün yetmeyeceğini söyledi.