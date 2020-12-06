Nusaybin fidan dikimi
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Nusaybin fidan dikimi

06.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:22
Nusaybin fidan dikimi

Nusaybin ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Nusaybin ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliği ile İpek Yolunun fidan dikimine başlandı.

"Mardin Yeşilleniyor Projesi" kapsamında Nusaybin Devlet Hastanesi kavşağında İpek Yolunun orta refüjünde başlayan fidan dikimine Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan da katıldı.

Ağaçlandırmanın önemine işaret eden Demirtaş, sınır kapısı bölgesindede yeşillendirme yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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